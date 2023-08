Christian Heine: „Wir bewegen den Kohleausstieg in Hamburg“

Der Geschäftsführer der Hamburger Energiewerke über die Dekarbonisierung unserer Stadt, neue Projekte der Energieversorgung und den N Klub im Energiebunker in Wilhelmsburg.

Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ spricht Christian Heine über die Zukunft der Kohlekraftwerke in Wedel und Tiefstack. Anstelle von Kohle sollen nachhaltige Projekte die Energie- und Wärmeversorgung der Hansestadt gewährleisten. So spricht er über den Energiepark im Hamburger Hafen und die Nutzung von Geothermie in Wilhelmsburg. Außerdem erklärt Heine die Funktion des Energiebunkers im Inselstadtteil, der zum Austragungsort des 48. N Klubs wird.

In der Kategorie „Nice oder Scheiß“ denkt Christian Heine schon jetzt an den Winter und diejenigen, die in dieser Jahreszeit zu wenig Wärme bekommen.

Folge 643 (Mittwoch, 30.08.) mit Christian Heine

