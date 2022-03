Chefin von Klitschko-Firma: Sie organisiert jetzt Hilfstransporte

Tatjana Kiel ist die Geschäftsführerin von Klitschko Ventures. Sie war für das Rundum-Management der Boxkämpfe zuständig und begleitet Wladimir Klitschko auch auf seinem zweiten Karriereweg.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt Tatjana Kiel, wie dieser Weg aussieht. Vor allem aber erzählt sie, wie sich ihre Aufgaben seit der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar verändert haben. Sie spricht darüber, wie sie sich nun um Hilfslieferungen kümmert, mit welchen Problemen sie dabei konfrontiert wird und was jeder einzelne Mensch in Deutschland jetzt tun kann, um zu helfen.

In den Podcast-Top3 geht es um die drei schönsten Orte in Hamburg.

Folge 418 (Donnerstag, 24.03.) mit Tatjana Kiel

