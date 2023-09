Cathy Hutz: „Wir wollen das gute Gewissen beim Essen zurückbringen“

Die Mitgründerin von „Mushlabs“ über den Leitgedanken des nachhaltigen Lebensmittellabors.

Im (fast) täglichen Podcast spricht die Gründerin über ihre Lebensmittelforschung an Pilzwurzeln und erklärt, wie „Mushlabs“ Fleisch in seiner Funktion ersetzen möchte. Außerdem verrät Cathy Hutz, wie sie zur Lebensmittelforschung gekommen ist und was die Melodie des besten Restaurants der Welt damit zu tun hat.

In der Kategorie „Nice oder Scheiß“ macht Cathy Hutz Luftsprünge bei dem Gedanken an das erste Open Mouth – Hamburg Food Festival.

Folge 650 (Sonntag, 10.09.) mit Cathy Hutz

