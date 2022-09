Carsten Brosda: „Fettes Brot sollte am Millerntor spielen“

Die Kulturschaffenden in Hamburg sprechen von einer derzeit ziemlich angespannten Lage. Dr. Carsten Brosda ist Kultursenator und schildert, was aus seiner Sicht jetzt passieren muss.

In „Wie ist die Lage“ erklärt Brosda, was jeder Einzelne beitragen kann, um der Kultur zu helfen und auch, was Kulturschaffende sowie seine Behörde machen können. Dazu geht es um die Kulturberichterstattung der Medien und das Thema Open-Air-Veranstaltungen, insbesondere das Easterfield Festival. Außerdem ein Thema: Nachhaltigkeit in der Kultur und das Karriereende von Fettes Brot.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Carsten Brosda seine Lieblingslieder über Hamburg.

Folge 498 (Mittwoch, 07.09.) mit Carsten Brosda

