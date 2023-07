Carola Veit: „Das Parlamentarische Sommerfest findet endlich wieder statt“

Die Bürgerschaftspräsidentin spricht in „Wie ist die Lage?“ über die Pläne für das anstehende Sommerfest, ihre Smalltalk-Kenntnisse und ihre Urlaubsvorhaben für die Sommerpause.

Aufgrund der Coronapandemie konnte das Parlamentarische Sommerfest der Bürgerschaft in den vergangenen Jahren nicht stattfinden. Am kommenden Dienstag ist es aber wieder so weit. In unserem (fast) täglichen Podcast verrät die Gastgeberin und Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit, welche Pläne sie für die rund 1500 geladenen Gäste hat. Außerdem erzählt sie Lars Meier, wie gut sie im Smalltalk ist und warum sie sich Gesichter eher schlechter merken kann.

In der parlamentarischen Sommerpause freut sich Carola Veit auf weniger Termine und auf Urlaub an der Ostsee.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Carola Veit in der neuen Kategorie „Nice oder Scheiß“ auch, was ihrer Meinung nach aktuell gut oder schlecht läuft in der Stadt.

Folge 614 (Sonntag, 09.07.) mit Carola Veit

