Carlotta Pahl: „Schon als kleines Mädchen war ich Synchronsprecherin“

Die Schauspielerin und Synchronsprecherin berichtet in „Wie ist die Lage?“ von ihrer frühen Karriere und ihrer Sprecher-Rolle in der Erfolgsserie „Stranger Things“.

Mit 17 Jahren übt Carlotta Pahl schon einige Berufe aus. Im (fast) täglichen Podcast geht es um ihre Tätigkeit als Synchronsprecherin. In der Erfolgsserie „Stranger Things“ spricht sie die Hauptrolle „Eleven“. Sie verrät, was eine gute Sprecherin ausmacht und warum sie familiär vorgeprägt ist. Außerdem erzählt sie von ihrem großen Wunsch, Fernseh-Schauspielerin zu werden. Im August wird Carlotta beim Filmfest in Locarno dabei sein und als Ambassador das Festival bewerben. Einen Vorgeschmack auf ihre musikalischen Tätigkeiten gibt sie ebenfalls im Podcast.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Carlotta Pahl auch ihre Lieblings-Hamburgfilme.

Folge 603 (Montag, 24.04.) mit Carlotta Pahl

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.