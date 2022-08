Britta Duah: „Ich bin hoffnungslose Optimistin“

Britta Duah ist die Leiterin der Komödie im Winterhuder Fährhaus, einem Theater, das als eines der wenigen keine wirkliche Sommerpause hat.

In „Wie ist die Lage“ erklärt Britta Duah, welche drei (Kultur-)Wünsche sie zum anstehenden Saisonbeginn hätte, wenn sie auf eine gute Fee treffen würde – und warum. Sie spricht außerdem darüber, warum die Leute ihrer Meinung nach noch nicht wieder so sehr zu den Kulturveranstaltungen strömen, wie es sich die Branche wünschen würde und wie sie in ihrem Haus gegensteuert. Nicht zuletzt gibt Duah einen Einblick in die Highlights des kommenden Theaterjahres.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Britta Duah, wo sie in Hamburg am liebsten Geschenke kauft.

Folge 492 (Dienstag, 30.8.) mit Britta Duah

