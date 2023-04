Boris Aljinovic: „Ein Wein nach dem Stück ist eine gute Maßnahme“

Der Schauspieler und ehemalige Tatort-Kommissar Boris Aljinovic spricht im Podcast über seine aktuelle Rolle im Theaterstück „Die Geschichte von Ihnen“, das vielmehr ein Psychogramm als ein üblicher Krimi sei.

In „Wie ist die Lage?“ macht Boris Aljinovic nicht nur neugierig auf sein aktuelles Stück, welches noch bis zum 15. April im Ernst Deutsch Theater zu sehen ist, sondern erzählt auch, warum das Theaterspiel einen großen Stellenwert in seinem Leben hat. Außerdem verrät er, ob er lieber James Bond oder einen Bösewicht spielen würde, was neben dem Schauspiel zu seiner größten Leidenschaft gehört und wo er zuletzt vor der Kamera stand.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Boris Aljinovic auch, wo er in Hamburg am liebsten zum Feierabendbier greift.

Folge 594 (Sonntag, 02.04.) mit Boris Aljinovic

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.