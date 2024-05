Björn Hansen: „Ich habe das Thema Nachhaltigkeit mit in die Wiege gelegt bekommen“.

Björn Hansen, Hamburger Unternehmer, Veranstalter und Gründer der Morgenwelt GmbH, über sein Herzensthema „Nachhaltigkeit“.

Lars Meier: Wir haben kürzlich den 50. N-Klub gefeiert und du engagierst dich auch sehr stark bei Green Events. Wann hat dich denn das erste Mal das Thema Nachhaltigkeit erreicht?

Björn Hansen: Ich würde sagen, mich begleitet dieses Thema schon ein Leben lang, weil zu Zeiten als das noch Umweltschutz hieß, meine Eltern, insbesondere mein Vater, da schon sehr aktiv waren. Er war auch sehr überzeugt davon, dass das eine überlebenswichtige Komponente unseres eigenen Tuns ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und insofern habe ich das ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen. Und in dem Moment, als ich meine Morgenwelt GmbH gegründet habe 2009, haben wir direkt mit dem Projekt „Fahrraddisko“ angefangen und sind insofern schon sehr lange dabei. (Bei der Fahrraddisko wird auf 4-5 gekoppelten Fahrrädern die Energie für eine Beschallung mit bis zu 3 kW Musikleistung erzeugt. D.h., je mehr die Teilnehmenden treten, desto mehr Strom wird durch die Räder erzeugt…).

Es ist ja gerade Hafengeburtstag. Das bedeutet für dich ja auch wahrscheinlich volles Haus im Sonnendeck St. Pauli, dem Beach Club, den du seit einem Jahr betreibst- deinem aktuellsten Projekt. Wie ist es denn so nach einem Jahr Sonnendeck?

Also, wunderschön. Es ist endlich wieder Sommer. Das ist sowieso was, was mir natürlich guttut und seitdem ich Beachclub-Betreiber bin noch viel mehr. Nach einem Jahr ist es gefühlt immer noch eine große Freude, da reinzukommen. Wir sind natürlich bei den Abläufen in der Routine, wir sind aber emotional immer noch fröhlich wie am ersten Tag und euphorisch. Und der Hafengeburtstag, das war letztes Jahr unser Eröffnungswochenende…

Beachclubs sind ja, würde ich fast sagen, eine Hamburger Erfindung. sind hier sehr populär. Was macht denn einen guten und modernen Beach Club eigentlich aus?

Ich finde wichtig, dass man eine gute Aufenthaltsqualität hat. Das versuchen wir im Sonnendeck zu schaffen. Ich versuche oder wir versuchen, dass es gerade im Hochsommer auch schattige Plätze gibt. Wir versuchen, dass wir ein Angebot schaffen, das niemanden ausschließt. Das heißt, es gibt Möglichkeiten für Kinder im Sand zu spielen. Es gibt genauso gut sehr leckere Drinks oder im hinteren Bereich die Möglichkeit, mal eine Firmenveranstaltung auszurichten. Also es ist wirklich die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten da gegeben und das finde ich, sollte so ein Beachclub gerade in so einer exponierten Lage auch bieten.

Folge 798 (Donnerstag, 09.05.) mit Björn Hansen

