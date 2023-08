Björn Hansen: „Festivalveranstalter war schon immer mein Traumjob“

Björn Hansen über das anstehende Dockville, Biobratwürste beim FC St. Pauli und die Herausforderung, Kultur-Flächen in Hamburg zu erhalten.

Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ verrät Björn Hansen, welche neue Rolle er in diesem Jahr beim MS Dockville einnimmt und welche Aufgaben kurz vor Festivalstart am Freitag noch anstehen. Außerdem spricht Hansen über seine Anfänge in der Branche und erklärt, warum Biobratwürste beim FC St. Pauli für große Schlagzeilen gesorgt haben.

In der Kategorie „Nice oder Scheiß“ verrät der Veranstalter außerdem, wie schwer es ist, in Hamburg Flächen für Kulturveranstaltungen zu finden.

