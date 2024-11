Björn Hansen: „Dieses ganze Konsumieren an Weihnachten sehe ich kritisch“

Der Geschäftsführer vom Beachclub Sonnendeck St.Pauli sowie der Eventagentur Morgenwelt Björn Hansen über den Weihnachtsmarkt „Christmas on Deck“ sowie seine Ansicht zum Konsumverhalten an Weihnachten.

„Wie ist die Lage?“, unser (fast) täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker zu Wort. Die Auswahl von PR-Profi Lars Meier ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Die heutige Folge mit Björn Hansen wird präsentiert von Bäderland. „Wie ist die Lage?“ gibt es in voller Länge auf den üblichen Kanälen und um 12 Uhr bei ahoy radio.

Lars Meier: Lieber Björn, am 14. November läutet das Sonnendeck St.Pauli mit Christmas on Deck die Weihnachtsmarktsaison ein. Wodurch hebt sich euer Weihnachtsmarkt von all den anderen ab?

Björn Hansen: Unser Weihnachtsmarkt steht unter dem Motto „Eintöpfe“. Aus einer eigens dafür angeschafften Gulaschkanone servieren wir besondere und deftige Eintöpfe. Zudem wird es Aktionstage geben, an denen bekannte Persönlichkeiten ihre Lieblingseintöpfe präsentieren und für einen guten Zweck verkaufen.

Wie stehst du denn sonst so zu Weihnachten? Schenkst du lieber oder wirst du lieber beschenkt?

Ich schenke lieber. Allerdings stehe ich dem Konsum- und Kaufverhalten an Weihnachten grundsätzlich eher kritisch gegenüber. Das Wichtigste für mich ist die Zeit mit der Familie und mit Freunden.

Wie wirst du die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr verbringen?

Durchatmen! Ein Buch lesen, Füße hoch und dann den Blick nach vorne richte. Denn der Sommer kommt, mit all seinen bekannten und mit neuen Veranstaltungen. Es wird viel los sein.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ kritisiert Björn Hansen, dass der Absatz von Autos durch die Politik gefördert wird, während gleichzeitig die Parkmöglichkeiten schwinden.

Folge 888 (Montag, 11.11.) mit Björn Hansen

