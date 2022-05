Bettina Tietjen: „Ich habe Sterne fürs Küssen vergeben“

Bettina Tietjen ist bekanntermaßen Moderatorin der NDR Talkshow. Außerdem ist sie Buchautorin. Mit dem Werk „Früher war ich auch mal jung“, für das sie sich ihre alten Tagebucheinträge angeschaut hat, stieg sie in die SPIEGEL-Bestsellerliste ein.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Bettina Tietjen, was die Leser darin erwartet und gesteht, was einst ihre größte Sorge war. Sie gewährt außerdem Einblicke in kryptische Tagebucheinträge und Bewertungstabellen für ihre ehemaligen „Liebeleien“. Zudem geht es natürlich um ihr Hobby Camping.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Bettina Tietjen, wo sie am liebsten Bücher kauft.

Folge 457 (Sonntag, 22.05.) mit Bettina Tietjen

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.