Berliner Schauspielerin: „Hamburg ist besonders vielfältig“

Mit dem Stück „Träum weiter“ steht Katharina Pütter in den kommenden Wochen auf der Bühne des Ernst-Deutsch-Theaters. Die hauptsächlich in Berlin lebende Schauspielerin ist dafür (mal wieder) temporär nach Hamburg gezogen.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Katharina Pütter darüber, warum sie bei ihren Gastspielen in Hamburg stets in unterschiedlichen Stadtteilen wohnt und macht der Stadt eine Liebeserklärung. Dazu verrät sie, worum es in „Träum weiter“ geht und gibt Einblicke in das Schauspielerleben. Außerdem gibt sie ihre drei Lieblingsplätze preis, um in Hamburg entspannt den Tag ausklingen zu lassen.

Folge 298 (Mittwoch, 18. August) mit Katharina Pütter

