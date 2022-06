Barkassen-Boss: „Einfach mal die Welt sein lassen, wie sie ist“

Hubert Neubacher ist Chef von Barkassen Meyer, hat aber noch einige andere Pfeile im Köcher. So hat der Mann, dessen Podcast „Hubis Hafenschnack“ in diesem Sommer ins zweite Jahr geht, nicht nur einen eigenen Cocktail kreiert, sondern versucht sich nun auch monatlich als Partyveranstalter – natürlich auf dem Wasser.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt „Hubi“, was ihn in die Eventbranche verschlägt und was die Gäste dabei erwartet. Zudem erklärt er, was sich hinter seinem Cocktail „Hubis Wellenbrecher“ verbirgt, den Neubacher in Kooperation mit Kult-Barkeeper Uwe Christiansen erfunden hat. Dazu wirft der Barkassen-Boss einen Blick auf die Sommersaison im Hamburg-Tourismus.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Hubert Neubacher seine Top3 der kleinen Fluchten aus dem Alltag.

„Wie ist die Lage?“ geht mit dieser Folge in die Sommerpause. Lars Meier ist zurück am 7. August.

Folge 479 (Donnerstag, 23.6.) mit Hubert Neubacher

