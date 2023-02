Axel Schneider: „Wir müssen die Türen wieder aufmachen“

Axel Schneider ist der Intendant des Altonaer Theaters, des Harburger Theaters, an den Hamburger Kammerspielen und am LichtwarkTheater in Bergedorf. Darüber hinaus hat er die Altonaer Kulturmeile ins Leben gerufen.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt Schneider, wie die Kulturmeile zustande kam und worum es sich dabei handelt. Natürlich erzählt er, was die Hamburger auf der demnächst startenden Kulturmeile erwarten dürfen und wirft auch einen Blick in die anderen Stadtteile, wo er wirkt.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören.

Folge 567 (Mittwoch, 8.2.) mit Axel Schneider

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.