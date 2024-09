Astrid Schulte: „Das scheint ein Thema in Deutschland – das ständige Schlechtreden“

Die Vorstandsvorsitzende der Behrendsohn AG über ihre Karriere, ihre Werteorientierung und die Herausforderungen und Chancen bei der Transformation ihres Unternehmens.

Lars Meier: Liebe Astrid, wie bleibst du deinen Werten treu, auch wenn du in verschiedenen Branchen gearbeitet hast?

Astrid Schulte: Ich habe meine Werte im Laufe der Zeit klar definiert und verteidigt. Das war besonders wichtig in meiner ersten Karriere, wo der Druck hoch war. Jetzt entscheide ich nach diesen Werten, was ich mache und mit wem ich arbeite.

Was motiviert dich, besonders in schwierigen Zeiten?

Mein Optimismus und die Überzeugung, dass es immer weitergeht, halten mich motiviert. Ich sehe die Fülle und nicht den Mangel und finde Freude daran, Unternehmen zu verändern und zu gestalten.

Was treibt dich an, auch nach so vielen Jahren im Beruf weiterhin so leidenschaftlich zu arbeiten?

Ich bin eine überzeugte Optimistin und sehe immer die Fülle im Leben. Die Möglichkeit, Unternehmen zu verändern und Geschäftsmodelle zu entwickeln, sowie Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen, motiviert mich enorm. Auch in schwierigen Zeiten versuche ich, das große Ganze im Blick zu behalten und freue mich an den positiven Aspekten meines Lebens.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ kritisiert Astrid Schulte die etablierten Parteien für das Fehlen einer klaren Zukunftsvision, was ihrer Meinung nach zur Wahl der AfD beigetragen hat.



