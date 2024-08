Anna Jaensch: „Camping ist nicht mehr Jogginghose und Dosenbier.“

Die Unternehmerin über die Klischees des Campings.

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker zu Wort. Die Auswahl von PR-Profi Lars Meier ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Die heutige Folge mit der Geschäftsführerin des „Naturpark Camping Prinzenholz“, Anna Leena Jaensch, wird präsentiert von der INC art fair, dem Kunstfestival vom 6. bis 8. September im Museum der Arbeit in Barmbek. Den Podcast gibt es in voller Länge auf den üblichen Kanälen und um 12 Uhr bei ahoy radio.

Lars Meier: Liebe Anna, wie ist denn die Lage in der Campingbranche?

Anna Jaensch: Die Lage ist sehr gut. Die Leute sind hier, es ist voll und es ist kaum ein Platz frei. Alle sind glücklich und planschen bei dem super Wetter im See. Im Gegensatz zum letzten Jahr haben wir diesen Sommer wirklich tolles Wetter und ich sehe jeden Tag nur entspannte und glückliche Gesichter.

Camping ist auch bei jüngeren Leuten ein Trend geworden, oder?

Es campen viel mehr Menschen. Du warst mal im Glamping-Zelt bei uns und das ist nicht das Einzige, was es gibt. Wir haben mittlerweile auch Bauwagen, Pods und Fässer, das ist eine wirklich schöne Geschichte und das buchen immer mehr Leute. Man sieht auch immer, wer aus der Großstadt kommt, mit dem Rollkoffer anreist und sich mal eine Auszeit nimmt. Die moderne Form des Campens ist weg von Klischees gedacht und mehr als Jogginghose und Dosenbier. Ich finde es super schön, dass Leute, egal wie alt sie sind oder was sie machen, Bock auf Campen haben.

Du kommst eigentlich aus Hamburg. Hast du mit dem Großstadtleben abgeschlossen?

Ich bin in meinem Herzen immer noch ein Großstadtkind, das in Ottensen wohnt. Das kann und will ich nicht verlieren. Ich liebe die Großstadt. Wir sind ein saisonaler Platz und haben vom 1. April bis zum 31. Oktober geöffnet. In dieser Zeit ist es sehr schön hier zu sein, so draußen, direkt am See. Das will ich auch nicht missen. Aber ab und zu muss ich dann doch raus.

Folge 834 (Donnerstag, 22.08.) mit Anna Jaenisch

