Arne Platzbecker: „Viele Menschen tun so, als ob man machen darf, was man will“

Der SPD-Politiker, Rechtsanwalt und Vorstandsmitglied von „MenschHHamburg e.V.“ über Probleme auf dem Kiez.

Die heutige Folge mit dem Politiker und Rechtsanwalt, Arne Platzbecker, wird präsentiert von der INC art fair, dem Kunstfestival vom 6. – 8. September im Museum der Arbeit in Barmbek.

Lars Meier: Lieber Arne, am vergangenen Wochenende fand zum siebten Mal das Kamelrennderby zugunsten von „MenscHHamburg e.V.“ statt. Es gab verschiedene Pokale zu gewinnen, nach deinem Sieg letztes Jahr bist du dieses Mal nur zweiter geworden. Was war denn los?

Arne Platzbecker: Ich habe gegen einen ganz starken Gegner verloren, der sich gut mit Bällen auskennt, gegen Arnd Zeigler. Das war wirklich ganz knapp, mir fehlte wahrscheinlich auch nur eine Kamellänge. Es war wieder ein tolles Event auf dem Dom. Es ist einfach schön, wenn man mit ganz vielen Leuten für den guten Zweck Kamelrennen macht. Es ist eigentlich mein Lieblingsfahrgeschäft auf dem Dom.

Wohin ging das Preisgeld denn genau?

In einem sehr knappen Rennen hat diesmal die St. Pauli Kirche gewonnen und diesen Riesenscheck über 2222 Euro eingeheimst. Als St. Paulianer freut mich das ganz besonders, da ich schon Jahre auf dem Kiez wohne. Die St. Pauli Kirche macht einfach unglaublich viel: Nicht nur in der Diakonie, auch in der Beratung von Anwohnenden oder von Bedürftigen auf St. Pauli leistet sie eine ganz tolle Arbeit.

Wie ist denn die Situation auf St. Pauli?

Auf St. Pauli konzentriert sich die ganze Stadt. Eines der Themen ist Obdachlosigkeit. Wir haben ein neues Angebot mit der Bulli-Suppenküche direkt in der Nähe der St. Pauli-Kirche. Da, wo es Hilfsangebote gibt, bewegen sich auch die Menschen, die Hilfe benötigen. Das Clubsterben war ein Riesenthema und ist es eigentlich immer noch. Auch die Sauberkeit auf St. Pauli ist ein Punkt. Das hat sich durch verschiedene Initiativen schon spürbar verbessert, aber es ist immer noch ein Thema. Viele Menschen kommen nach St. Pauli und tun so, als ob man dort machen darf, was man will.

In der Rubrik „Nice oder Scheiß" freut sich Arne Platzbecker über die grüne Neugestaltung der Route von Altona nach Hamburg-Mitte.

Folge 833 (Mittwoch, 21.08.) mit Arne Platzbecker

