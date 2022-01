Arne Platzbecker: „Es ist schon ein mulmiges Gefühl“

Arne Platzbecker sitzt für die SPD in der Hamburgischen Bürgerschaft, sein Wahlkreis ist St. Pauli. Dort bekommt der die großen Sorgen der Gastronomen und Kulturschaffenden natürlich besonders hautnah mit.

In der ersten Folge von „Wie ist die Lage?“ im Jahr 2022 spricht Arne Platzbecker über die Stimmung in Kultur, Gastronomie und der Tourismusbranche. Er erzählt, was ihm persönlich im Moment besonders fehlt, aber auch, was ihn motiviert.

In den Podcast-Top-3 verrät Arne Platzbecker zudem, wo er in Hamburg am liebsten Wein kauft.

Folge 384 (Sonntag, 23.01.) mit Arne Platzbecker

