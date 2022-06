Arbeitspsychologin: „Gesundheit ist jetzt ein Thema in Unternehmen“

Dr. Maren Kentgens ist Arbeitspsychologin und berät mit ihrem Unternehmen INSITE namhafte Arbeitgeber. Sie kennt die Bedürfnisse von Arbeitnehmer:innen hinsichtlich der Homeoffice-Thematik.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt sie, wie die Stimmung in Sachen Homeoffice ist und welche Hürden es bei der Rückkehr in die „Normalität“ gibt. Sie erzählt, wie sich das Bewusstsein in Unternehmen für die Gesundheit der Belegschaft in der Pandemie geändert hat und welche Rolle das Thema Digitalisierung dabei spielt.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Kentgens, wo sie am liebsten Sportausrüstung kauft.

Folge 474 (Donnerstag, 16.6.) mit Dr. Maren Kentgens

