Ansgar Wimmer: „Stiftungen können helfen, Menschen zusammenzubringen“

Der Vorstandsvorsitzende der Alfred-Töpfer-Stiftung, Ansgar Wimmer, über die Stiftungstage und engagierte Menschen in Hamburg.

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker für knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl von PR-Profi Lars Meier ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Den Podcast gibt es in voller Länge auf den üblichen Kanälen und um 12 Uhr bei ahoy radio.

Lars Meier: Lieber Ansgar, Hamburg ist auch Stiftungsstadt. Was bedeutet das und wie spürt man das Engagement der Stiftungen in der Stadt?

Ansgar Wimmer: Als Vorstandsvorsitzender empfinde ich meine Aufgabe als eine Art Traumjob, aber mit großen Anforderungen. Die Hauptaufgabe ist, das Stiftungskapital zu erhalten und zu mehren, um es für gemeinnützige Zwecke einzusetzen. Das erfordert sowohl Finanzexpertise als auch eine gezielte Wirkungskontrolle unserer Projekte.

Was bedeutet das Motto „Vielfalt vereint“ für Sie und wie können Stiftungen dazu beitragen?

„Das Motto „Vielfalt vereint“ steht für die Notwendigkeit, Menschen aus unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen zusammenzubringen. Stiftungen können dabei helfen, den Dialog zwischen verschiedenen Gruppen zu fördern und das Gemeinsame zu betonen, um gesellschaftliche Segregation zu überwinden.“

In der öffentlichen Diskussion, vor allem in den sozialen Medien, wurden Sie als Corona-Experte regelmäßig persönlich angefeindet. Wie sind Sie denn damit umgegangen?

Damit war in so einer Ausnahmesituation meines Erachtens zwangsläufig zu rechnen. Als Hochschulprofessor war ich da in einer gesicherten Struktur, aber in einer anderen Position wäre das für mich auch sehr schwer geworden.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ lobt Ansgar Wimmer das Engagement vieler Menschen muslimischen Glaubens und der Gemeinden in Hamburg.

Folge 845 (Sonntag, 08.09.) mit Ansgar Wimmer

