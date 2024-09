Nils Ehlers: „Freue mich, mit Beachvolleyball so viele Menschen erreicht zu haben.“

Beachvolleyballspieler und Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen Nils Ehlers über die schönsten Momente in Paris, seine bevorstehende Hochzeit und seine Zukunftspläne.

„Wie ist die Lage?", unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker für knapp 15 Minuten zu Wort. Die heutige Folge mit Beachvolleyballspieler Nils Ehlers wird ermöglicht durch „Campus Legenden" – der neue Podcast der Universität Hamburg.

Lars Meier: Lieber Nils, welche besonderen Erinnerungen neben der Silbermedaille hast du von den Olympische Spielen in Paris mit nach Hause genommen?

Nils Ehlers: Im Gedächtnis bleiben vor allem die ganzen Eindrücke der Eröffnungsfeier und aus dem Olympischen Dorf. Die friedliche Stimmung, die dort herrschte, und dass alle politischen Konflikte für einen Moment lang beiseitegelegt wurden. Das ist eine der schönen Erinnerungen, die ich mir konservieren möchte.

Nach deinen sportlichen Erfolgen in diesem Jahr steht nun ein weiteres besonderes Ereignis an: deine Hochzeit. Wovor hast du beim Gedanken an „den schönsten Tag des Lebens“ am meisten Angst?

Vor meiner Performance beim Hochzeitstanz. Mit einer Größe von 2,10 Meter ist das nicht mein Steckenpferd, wie man sich vorstellen kann. Die Choreo steht, jetzt müssen wir sie nur noch auf‘s Parkett zaubern.

Wie sehen deine Pläne für die Zukunft aus?

Ich will auf jeden Fall weiter Beachvolleyball spielen. Das nächste große Ziel in der Ferne sind die Olympischen Spiele in Los Angeles. Dort die Goldmedaille zu holen, das ist ein schönes Bild für die Zukunft.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ lobt Nils Ehlers seinen Trainer Thomas Kaczmarek für dessen Unterstützung auf dem Weg zur Olympischen Silbermedaille.

Folge 859 (Donnerstag, 26.09.) mit Nils Ehlers

