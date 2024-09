Anna-Theresa Korbutt: „Der HVV ist ein sehr lösungsorientierter Verbund“

Die Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbundes Anna-Theresa Korbutt über ihren Amtsantritt, die Herausforderungen beim Deutschlandticket und den barrierefreien Ausbau des ÖPNV.

„Wie ist die Lage?", unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker für knapp 15 Minuten zu Wort. Die heutige Folge mit HVV- Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt wird ermöglicht durch „Campus Legenden" – der neue Podcast der Universität Hamburg.

Lars Meier: Frau Korbutt, Sie sind seit April 2021 Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbundes. Können Sie sich noch an den schönsten Tag und an den schlimmsten Tag erinnern?

Anna-Theresa Korbutt: Ja, das kann ich. Das Schlimmste und Schönste liegen ja oft sehr nah beieinander. So war für mich die Einführung des Deutschlandtickets von viel Freude, aber manchmal auch von Schmerz begleitet. Die Schmerzen, die ich dabei hatte, waren vor allem der bundesweiten Diskussion und der Findung des Produktes geschuldet.

Wie stehen Sie zur Preiserhöhung des Deutschlandtickets? Haben Sie Angst, dass die U-Bahnen demnächst wieder leer sind?

Nein, Angst ist für mich ein Fremdwort. Ich habe nie Angst. Ich sehe alles als Herausforderung und bin felsenfest davon überzeugt, dass wir ein sehr gutes Angebot haben, das die Menschen trotz Preisanstiegs zu schätzen wissen.

Sie pendeln zwischen Wien und Hamburg. Was kann Wien aus verkehrstechnischer Sicht besser als Hamburg?

Österreich hat einen sehr gut ausgebauten Rahmenverkehrsplan für den ÖPNV und die Schnell- und Nahverkehrsstrecken, der seit Jahrzehnten kontinuierlich vorangetrieben wird. Es gibt viele Busse und U-Bahn-Vertaktungen, alles ist sauber, alles ist ausgebaut. Außerdem werden Entscheidungen wesentlich schneller und stringenter getroffen. Beispielsweise wird in Wien auch eine U5 gebaut, dabei gab es jedoch bei weitem nicht die Diskussionen und einen so langen politischen Weg wie in Hamburg. In Summe kann Hamburg sich davon etwas abschneiden, dass man konsequent und unabhängig von politischer Couleur an den gleichen Sachen festhält und auch die Gelder dafür bereitstellt, um den Ausbau voranzubringen.

Folge 858 (Mittwoch, 25.09.) mit Anna-Theresa Korbutt

