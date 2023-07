Anna Jaensch: „Bei uns ist es wie in einem guten englischen Pub“

Die Betreiberin des Naturpark Camping Prinzenholz spricht in „Wie ist die Lage?“ über ihren Werdegang vom Model zur Campingplatz-Betreiberin, über die Magie des Campens und das Thema Nachhaltigkeit.

Anna Jaensch betreibt den Naturcampingplatz Prinzenholz in Eutin am Kellersee. Im (fast) täglichen Podcast erläutert sie, warum sie ihre Modelkarriere aufgab, um den Campingplatz ihrer Eltern zu übernehmen. Auch verrät sie, was sich seitdem verändert hat und wie sich dieser Campingplatz von anderen abhebt. Die Magie des Campens erklärt sich Anna durch die Corona Pandemie, da viele Menschen währenddessen wieder mehr zur Natur gefunden haben. Wie heutzutage modernes Camping aussieht und welche Campingtypen am Kellersee vertreten sind, auch darum geht es in der neuen Folge.

Die ganze Episode gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Anna Jaensch in der neuen Kategorie „Nice oder Scheiß“ auch, was ihrer Meinung nach aktuell gut oder schlecht läuft in der Stadt.

Folge 613 (Donnerstag, 06.07.) mit Anna Jaensch

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.