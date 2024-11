Anjes Tjarks: „Für mich beginnt der Wahlkampf um 18 Uhr am Wahltag.“

Der Senator für Verkehr und Mobilitätswende in Hamburg über die aktuelle Lage bei den Grünen und sein Ziel, erneut Verkehrssenator zu werden.

Lars Meier: Lieber Anjes, mit dem Austritt des gesamten Vorstands der Grünen Jugend hat deine Partei gerade einen großen Verlust erlitten. In Berlin liegt auch alles in Trümmern. Wie ist die Lage in Hamburg?

Anjes Tjarks: In Hamburg stehen wir noch ein bisschen stabiler da. Das Ergebnis von 21 Prozent bei der letzten Wahlumfrage war ein sehr solides Ergebnis. Auch auf Bundesebene erleben wir einen Aufbruch mit 13.000 Neueintritten seit dem Bruch der Ampelkoalition. Jetzt muss man mal gucken, wie weit dieses Momentum auch trägt.

Den Grünen wird ja oft der Vorwurf gemacht, in einer Blase zu leben und tanzend dem wirtschaftlichen Weltuntergang entgegenzugehen.

Wir haben im ersten Halbjahr 2024 zwei Prozent Wachstum in Hamburg erzielt. Wir sind bestrebt, wirtschaftliche Dynamik zu erzeugen. Für den Verkehrsbereich gilt: Wir wollen, dass autonome Fahrzeuge nach Level 4 zuerst in Hamburg fahren. Das ist ein Signal für das Automotive Land Deutschland.

In rund drei Monaten sind in Hamburg Bürgerschaftswahlen und einige Abgeordnete kämpfen momentan um die Listenplätze. Wie blickst du für dich auf die bevorstehende Wahl?

In die Bürgerschaft werde ich ja wieder einziehen. In Wahrheit kandidiere ich aber nur, um weiter Verkehrssenator zu bleiben. Darauf verwende ich meine gesamte Kraft.

