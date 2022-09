Anjes Tjarks: „9-Euro-Ticket-Nachfolger würde HVV deutlich billiger machen“

Verkehrssenator Anjes Tjarks kann sich derzeit nicht beschweren. Auf satte 3,2 Milliarden Euro darf seine Behörde sich in den nächsten Jahren für die Verkehrswende freuen.

In „Wie ist die Lage“ erklärt Anjes Tjarks darüber, was mit dem Geld passieren soll, das seiner Behörde just für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung gestellt wurde und welche Themen dabei Priorität haben. Er spricht über Schienenprojekte für Hamburg und Schrebergärten sowie über den Nachfolger des 9-Euro-Tickets, von dem er erwartet, dass es ein großer Gewinn sein wird. Außerdem geht es um die Energiesparkampagne der Stadt, die jüngst vorgestellt wurde.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Anjes Tjarks sein favorisiertes Hamburger Fahrradgeschäft.

Folge 513 (Mittwoch, 28.09.) mit Anjes Tjarks

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.