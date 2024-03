Anika Stracke: „Ich hatte das Gefühl, man darf nicht laut über den Tod sprechen“

Die Autorin und Organisatorin über die Lesung „This is the end“ im Lotsenhaus am 7. März.

Anika Stracke ist Autorin. Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ spricht sie über den Tod und erklärt, warum ein humorvoller Umgang mit Verlust auch ein Teil der Trauerbewältigung sein kann.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ lobt Anika Stracke die Initiative „Frühchenmobil“ des Vereins Leuchtturm e.V.

Folge 763 (Mittwoch, 06.03.) mit Anika Stracke

