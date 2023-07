Angelika Bachmann: „Die Geige gehört zu mir, wie zu anderen die Zahnbürste“

Die Gründerin der Band Salut Salon berichtet in „Wie ist die Lage?“ von den anstehenden Konzerten im Thalia Theater, von der Kraft der Träume und von ihrer Liebe zur Musik.

Im (fast) täglichen Podcast spricht Angelika Bachmann darüber, was ihre Band Salut Salon besonders macht und warum eine Kombination aus Vivaldi und Kung Fu so spannend ist. Auch schwärmt die Musikerin vom Thalia Theater und freut sich auf die anstehenden Konzerte dort. Mit ihrer Musik ist sie auf der ganzen Welt unterwegs und verrät, warum Straßenmusik so ein besonderes Gefühl in ihr auslöst. Wie sie reagieren würde, wenn man ihr die Geige wegnimmt und welches ihr berührendstes Konzert war, auch darüber spricht die Hamburgerin im Podcast.

Die ganze Episode gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Angelika Bachmann in der neuen Kategorie „Nice oder Scheiß“ auch, was ihrer Meinung nach aktuell gut oder schlecht läuft in der Stadt.

Folge 609 (Sonntag, 02.07.) mit Angelika Bachmann

