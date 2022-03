Andy Grote: So läuft die Aufnahme Geflüchteter in Hamburg

Innensenator Andy Grote ist derzeit nicht zu beneiden, denn er hat sich mit Corona infiziert. So muss unser letzter Gast vor der zweiwöchigen Frühjahrspause angeschlagen die Krisenstabsarbeit wegen des Krieges in der Ukraine verrichten, um die es sich heute in unserem (fast) täglichen Podcast dreht.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Andy Grote, was die Stadt plant, um die Menschen zu versorgen, die vor den Angriffen Russlands aus ihrem Land hierher kommen. Er berichtet auch von vielen privaten Hilfsangeboten in Hamburg und erklärt, wie die Aufnahme der Geflüchteten abläuft. Auch gibt er Tipps, wie man am besten für die Menschen in Not spenden kann. Nicht zuletzt geht es um die Corona-Maßnahmen der Stadt, die nach und nach gelockert werden.

„Wie ist die Lage?“ gibt es wieder ab dem 20. März online und ab dem 21. März in der Print-Ausgabe der MOPO.

Folge 413 (Donnerstag, 03.03.) mit Andy Grote

