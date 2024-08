Andy Grote: „Die Gesamtentwicklung in Deutschland ist sehr bedrückend.“

Der Innen- und Sportsenator Andy Grote über Solingen, die AfD und die Olympischen Spiele.

„Wie ist die Lage?", unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker für knapp 15 Minuten zu Wort. Die heutige Folge mit dem Innen- und Sportsenator Andy Grote wird ermöglicht durch die INC art fair.

Lars Meier: Eigentlich wollten wir über das Team Hamburg bei den Olympischen Spielen und Paralympics sprechen. Aber die Ereignisse am Wochenende in Solingen lassen uns auch in Hamburg nicht in Ruhe. Was geht dir da durch den Kopf?

Andy Grote: Die Gesamtentwicklung in Deutschland, was dieses Thema Messertaten und auch wirklich schlimmste Verbrechen angeht, ist natürlich schon sehr bedrückend. Und etwas, was aus unserer Hamburger Sicht sehr naheliegend ist, sind die Themen Waffenverbotszonen, Islamismus, Terrorismus bis hin zu den ausländerrechtlichen Fragen. Das wird eine sehr intensive Diskussion.

Vor den bevorstehenden Wahlen in drei Bundesländern können solche Diskussionen unsichere Wählerinnen und Wähler der AfD in die Arme treiben, oder?

Ja, so ist das. Und alles, was es an Bemühungen schon gibt, verstärkte Rückführungen, Waffenrecht, Umgang mit Islamismus, das zählt dann alles nicht mehr, wenn ich einen solchen Fall habe. Alle haben sich überschlagen vor Vorschlägen, was jetzt gemacht werden muss und alle haben natürlich auch sehr betroffen reagiert. Die AfD brauchte sich gar nicht zu äußern und man kann quasi zugucken, wie die Zustimmung für die AfD da steigt.

Du bist ja neben Innen- auch Sportsenator. Stichwort Olympia in Paris. Glaubst du, wir sind gut genug aufgestellt in Hamburg?

Also im Moment, muss ich sagen, sind wir sogar außergewöhnlich gut aufgestellt und waren bei den Olympischen Spielen wirklich sehr erfolgreich. Wir haben auch ein richtig gutes Team Hamburg bei den Paralympics. Und dasselbe gilt auch für die sportpolitische Seite. Auch im Bereich Inklusion im Sport wurde hier richtig Gas gegeben. Das hat sich gelohnt. Wir haben die richtigen Akzente gesetzt und das zahlt sich jetzt aus. Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ freut sich Andy Grote über die Wahlergebnisse der Demokraten seit der Nominierung von Kamala Harris.

Folge 837 (Dienstag, 27.08.) mit Andy Grote

