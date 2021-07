Andreas Rothe: Bei ihm lernt man (in) Gebärdensprache

Andreas Rothe arbeitet für die Bildungseinrichtung equalizent aus Wien. Dort ebnet man Gehörlosen seit 17 Jahren den Weg zur Bildung, indem man in ihrer Erstsprache, der Gebärdensprache, unterrichtet. Doch auch Hörende sind dort richtig, wenn sie Gebärdensprache erlernen wollen. 2020 kam equalizent auch nach Hamburg, doch der Start war durch Corona etwas schwierig. Jetzt will das Unternehmen durchstarten.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Andreas Rothe über die Schwierigkeiten zum Start und erklärt, warum man Gebärdensprache aus Österreich nicht einfach in Deutschland anwenden kann. Er erzählt, wie die Kurse bei equalizent ablaufen und warum Corona das Thema Gebärdensprache auch in die Öffentlichkeit gerückt hat. Zuletzt verrät er in den Top 3, welche Orte Wien hat, die Hamburg fehlen..

Folge 277 (Dienstag, 20. Juli) mit Andreas Rothe

