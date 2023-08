Andreas Lübcke: „Ich will nicht die Produkte anderer verkaufen“

Der Betreiber des Old MacDonald in Eimsbüttel über die Lage der Gastronomie, was Fußball für den Umsatz ausmacht und warum bei ihm keine Fertigprodukte auf den Teller kommen.

Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ plaudert Andreas Lübcke aus dem Nähkästchen eines Gastronomen – Wie schlagen sich das wechselhafte Wetter und der Start der Bundesliga auf den Umsatz nieder? Was macht der Personalmangel in der Gastronomie und kann moderne Technik Service- oder Küchenkräfte ersetzen? Außerdem verrät er, warum er in manchen Dingen einfach „alte Schule“ ist.

In der Kategorie „Nice oder Scheiß“ freut sich Andreas Lübcke für die Grundschullehrer und ärgert sich über die Anhebung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie.

Folge 637 (Dienstag, 222.08.) mit Andreas Lübcke

