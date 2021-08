Andreas Dressel: Das ist sein wöchentliches Ritual

Es ist soweit: Heute läuft die 300. Folge unseres (fast) täglichen Podcasts „Wie ist die Lage?“. Zu Gast ist in dieser besonderen Folge Finanzsenator Andreas Dressel, der zur Feier des Tages ausnahmsweise mal nicht zu Zahlen und Fakten Stellung beziehen muss.

In „Wie ist die Lage?“ spricht der Finanzsenator über seine Vorliebe für frühmorgendliche Wochenmarktbesuche, über Urlaub in Österrich und verrät, was genau eigentlich Kinder-Zaziki ist. Ein bisschen beruflich wird es natürlich trotzdem: So erklärt Dressel, warum das Kundenzentrum in den Messehallen wieder geschlossen wird, wie er sich auf Reden vorbereitet und warum die Stadt Hamburger Unternehmen wohl die 2G-Option anbieten wird (und was diese beinhaltet).

Natürlich darf auch unsere Top 3 nicht fehlen. Darin geht es – der Finanzsenator weiß schließlich, wie man spart – um Ein-Euro-Produkte.

Folge 300 (Sonntag, 22. August) mit Finanzsenator Andreas Dressel

Im Podcast „Wie ist die Lage?“ spüren wir seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Dafür spricht Gute-Leude-Chef Lars Meier fast jeden Tag mit einer interessanten Hamburger Persönlichkeit: MacherInnen, MusikerInnen, Models und PolitikerInnen, genauso wie SportlerInnen, FreiberuflerInnen und HelferInnen – sie alle kommen eine Viertelstunde im Podcast zu Wort. Wir möchten von ihnen wissen, wie Hamburg denkt und was die Menschen in der Hansestadt bewegt.

#sodenkthamburg

Alle Folgen finden Sie auch bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.