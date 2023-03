Andrea Lüdke: „Die drei ??? als Bühnenstück ist ein großer Erfolg“

Seit Anfang März steht Andrea Lüdke auf der Bühne des Altonaer Theater vor vollen Rängen. Ob es eine Fortsetzung von „Die drei ??? – Signale aus dem Jenseits“ geben wird, verrät die Schauspielerin in unserem (fast) täglichen Podcast.

Außerdem erzählt sie in „Wie ist die Lage?“ von ihrem persönlichen Bezug zu den kultigen Kinderdetektiven und warum die Geschichten sie so sehr in den Bann ziehen. Des Weiteren zeigt sie den eklatanten Mangel von Geschlechtergerechtigkeit in der Schauspielbranche auf und erklärt wie wichtig der persönliche Austausch unter Kulturschaffenden sei.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Andrea Lüdke ihre Lieblingstheaterbühnen in Hamburg.

Folge 590 (Montag, 27.3.) mit Andrea Lüdke

