Andrea Gerhard: Darum gibt es bei Filmfesten kein Popcorn

Nach einer kleinen Schaffenspause sind Lars Meier und unser (fast) täglicher Podcast zurück. Heute ist die Schauspielerin Andrea Gerhard zu Gast, die am 17. Oktober den Moin Kino Abend im Zeise Kino moderiert.

In „Wie ist die Lage“ erzählt Andrea Gerhard, wie sie die Filmauswahl von DJ Mad für Moin Kino findet und was sie so daran fasziniert, Hamburg durch Filme von früher „neu“ zu entdecken. Dazu geht es um Kino-Snacks und sie erklärt, weshalb Popcorn auf Filmfesten verpönt ist. Zudem spricht Andrea Gerhard über Bahnfahrten zu Drehorten und ihr derzeitiges Theaterstück „Komet der Leidenschaft“ im Theater Combinale in Lübeck.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Andrea Gerhard ihre liebsten drei Hamburger Schauspieler.

Folge 515 (Sonntag, 16.10.) mit Andrea Gerhard

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.