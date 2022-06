André Pilling: „Jede Spende hilft“

André Pilling leitet die Koordinierungsstelle für Lebensmittelhilfen der Ernährungswirtschaft in die Ukraine. Bis zum Ausbruch des Krieges lebte er in Kiew und wurde dann evakuiert.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt Pilling, was die Koordinierungsstelle ist und vor allem, wie die Spenden aus Deutschland verteilt werden. Er erzählt von seiner Arbeit vor der russischen Invasion und schildert eindrücklich, wie er den Kriegsbeginn erlebt hat und was die Nachrichten aus der Ukraine mit ihm machen. Dazu gibt er Tipps, wie auch Sie als Privatperson helfen können.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät André Pilling seine Top3 der gemeinnützigen Organisationen.

Folge 478 (Mittwoch, 22.6.) mit André Pilling

