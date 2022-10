Anaisio Guedes: „Meine Zielgruppe sind Menschen mit wenig Zeit“

Anaisio Guedes führt die Airport Gallery im Hamburger Flughafen. Mit seiner im Frühjahr veröffentlichten Biografie „No Risk No Chance – Die Biografie eines mutigen Optimisten“ war der Galerist jüngst auf der Frankfurter Buchmesse.

Im Gespräch mit Lars Meier erzählt Anaisio Guedes von seinem Ausflug in die Welt des gedruckten Wortes und seinen Eindrücken von der Messe. Natürlich geht es auch um Kunst und das Thema der Kunst als Wertanlage. Außerdem erklärt Guedes, warum die Kunstobjekte in seiner Galerie nichts für Menschen sind, die Zeit haben und warum es sich lohnt, eine Galerie in einem Flughafen zu betreiben.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Guedes seine favorisierten Businessclubs in Hamburg.

Folge 525 (Montag, 21.10.) mit Anaisio Guedes

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.