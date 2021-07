Altonas Bezirkschefin: „Ich bin immer erreichbar“

Mit einem guten Gefühl geht es für Stefanie von Berg, Leiterin des Bezirksamtes Altona, in den Sommerurlaub. Gerade erst konnte sie grünes Licht für die Wiedereröffnung des Fischmarktes geben und freut sich jetzt auf die ersten schritte bei der Umsetzung des autoarmen Ottensen.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Stefanie von Berg über viele positive Entwicklungen in ihrem Bezirk, über die Erreichbarkeit während des Urlaubs und wirft auch einen Blick auf die näherrückenden Bundestagswahlen und die Chancen der Grünen. Zudem ist sie die erste, die in der neuen Podcast-Rubrik „Top 3“ den Hörern Tipps gibt. Sie verrät ihre drei Lieblings-Cafés in Hamburg.

Folge 275 (Sonntag, 18. Juli) mit Stefanie von Berg

