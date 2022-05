Altenpflegerin: „Es tut sich was in der Pflege – aber noch nicht genug“

Sylvia Lücke ist Altenpflegerin. Sie findet, dass sich durch die Pandemie die Aufmerksamkeit für die Pflege zwar erhöht hat, dass sich aber eigentlich noch deutlich mehr zum Besseren verändern könnte.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Sylvia Lücke darüber, welche positiven Entwicklungen es bereits gab und was sich noch verbessern sollte, um die Nachwuchsprobleme im Pflegeberuf zu bewältigen. Sie erklärt, wie sich der Pflege-Job und Familie unter einen Hut bekommen lassen und erzählt, welche Einschränkungen es in der Pflege nach zwei Jahren Pandemie überhaupt noch gibt.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Sylvia Lücke ihre Tipps für Freizeitspaß mit Kindern.

Folge 448 (Montag, 09.05.) mit Sylvia Lücke

