Albert Wiederspiel: „Wir zeigen nur Filme, die wir vorher gesehen haben“

Albert Wiederspiel leitet das Filmfest Hamburg, das am 29. September beginnt und bei dem sich die Hamburger:innen einbringen können.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Albert Wiederspiel, wie der Stand der Vorbereitungen ist, wie die Hanseat:innen dazu beitragen können und welche Auswahlkriterien es für die gezeigten Filme gibt. Er spricht über die Herausforderungen beim Sichten potenzieller Filme und wie er es vermeidet, dabei Fehler zu machen. Zudem erklärt er, warum das Filmfestival in Cannes für Besucher gar nicht mal so glamourös ist, wie man es vielleicht annehmen würde.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Albert Wiederspiel, wo er in Hamburg am besten entspannen kann.

Folge 470 (Sonntag, 12.6.) mit Albert Wiederspiel

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.