Agnes Fritz: „Streetart in Indien steht noch am Anfang“

Die Direktorin der Millerntor Gallery spricht in „Wie ist die Lage?“ über die Höhepunkte des Kulturfestivals, den Stand der Vorbereitungen und das diesjährige Fokusland.

Vom 13. Juli bis 16. Juli findet zum elften Mal die Millerntor Gallery statt. Agnes Fritz erklärt im (fast) täglichen Podcast, warum der Fokus in diesem Jahr auf Indien liegt und wie sich der Kunstmarkt dort entwickelt. Außerdem gibt die Direktorin des Kulturfestivals spannende Einblicke in das abwechslungsreiche Festivalprogramm und verrät, wie Freiwillige vor Ort im Millerntor-Stadion unterstützen können.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Agnes Fritz in der neuen Kategorie „Nice oder Scheiß“ auch, was ihrer Meinung nach aktuell gut oder schlecht läuft in der Stadt.

Folge 615 (Montag, 10.07.) mit Agnes Fritz

