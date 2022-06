Agnes Fritz: „Nach der langen Zeit ist es wichtig, dass es wieder losgeht“

Agnes Fritz ist die Chefin der Millerntor Gallery, die wegen Corona zwei Jahre pausieren musste. Am 23. Juni ist es allerdings endlich wieder soweit und die Millerntor Gallery öffnet wieder ihre Tore.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Agnes Fritz darüber, wie es sich anfühlt, nach einer so langen Zeit endlich wieder durchstarten zu können und worauf sich die Besucher freuen dürfen – sowohl in Sachen Kunst als auch musikalisch.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Agnes Fritz auch ihre Lieblingsgalerien in Hamburg.

Folge 468 (Mittwoch, 8.6.) mit Agnes Fritz

