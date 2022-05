Älice: „Ich werde sauer, wenn Menschen Unrecht geschieht“

Die Sängerin Älice hat mit „Dr. Evil“ gerade erst einen neuen Song veröffentlicht. Darum geht es nicht etwa um den Superschurken aus dem Film „Austin Powers“, sondern sie versetzt sich selbst in diese Rolle.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Älice darüber, was sie so richtig sauer macht. Sie erzählt auch über ihren bevorstehenden Auftritt auf dem OMR Festival 2022 und warum sie sich darauf ganz besonders freut. Zudem geht es auch um ihre anstehenden Live-Termine.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Älice auch ihre Hamburger Lieblings-Kinos.

Folge 442 (Sonntag, 01.05.) mit Älice

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.