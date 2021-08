Älice: „Die Schanze ist nicht mehr kreativ“

Sie kommt aus Hamm und lebt mittlerweile in der Nähe der Schanze: Älice, Mitglied von „Chefboss“ und neuerdings auch Solo-Künstlerin mit eigenem Album.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Älice über den Start ihrer Solo-Karriere und politische Songs, über Hamburg und ihre Hood, über Kultur und den Wandel des Schanzenviertels. Außerdem verrät sie in unserer Top 3, welche die drei besten Clubs in Hamburg sind.

Folge 299 (Donnerstag, 19. August) mit Älice

