Adrienne Friedlaender: „Bei Regeln sollte man auch auf Herz und Bauch hören“

Adrienne Friedlaender ist Autorin des Buches „Ist das verboten oder darf ich das?“. Darin geht es um Regeln – und darum, sie zu brechen.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Adrienne Friedlaender, über welche Regeln und Regelbrüche sie in ihrem Buch schreibt. So geht es um die Frage, wie mit Gesprächen über Krebs oder Depressionen umzugehen ist oder auch um das liebe Geld. Dazu erklärt sie, worauf Frauen heutzutage bei Männern verzichten können und widmet sich veralteten und seltsamen Empfehlungen des Knigge.

In den Podcast-Top3 verrät Adrienne Friedlaender ihre kulinarischen Geheimtipps in Blankenese.

Folge 410 (Montag, 28.02.) mit Adrienne Friedlaender

