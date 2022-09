40 Jahre Kampnagel: Was erwartet uns da, Amelie Deuflhard?

Als Kampnagel-Chefin schlittert Amelie Deuflhard derzeit von einer Party in die nächste. Gerade endete das Internationale Sommerfestival, da steht bereits das 40-jährige Jubiläum der Kulturfabrik an.

In „Wie ist die Lage“ erzählt Amelie Deuflhard, was die Kampnagel-Besucher vom 30. September bis 15. Oktober erwartet und was die Highlights sind. Zudem wirft sie einen Blick zurück auf die vergangenen 40 Jahre und auch in die Zukunft, denn auf Kampnagel stehen Umbauarbeiten an.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Amelie Deuflhard ihre drei liebsten Orte in Winterhude.

Folge 509 (Donnerstag, 22.09.) mit Amelie Deuflhard

