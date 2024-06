255 Lars Hempel aka Larsi Pilami: Ohne Gänsehaut ist alles nichts

Also, nennt doch mal ein paar berühmte Filmkomponisten! Hans Zimmer, Harold Faltermeyer… und klar: Larsi Pilami!

Mein heutiger Gast, der bürgerlich Lars Hempel heißt, wird den meisten Hörern wahrscheinlich nicht sofort etwas sagen. Es sei denn, man ist auf TikTok, Instagram und YouTube zuhause und liebt großartige, sehr lustige Unterhaltung. Hier nämlich hat der Hamburger Filmkomponist sein Fenster zur Welt und erfreut seine Fans mit Videos, in denen er (meist) (sehr) verpeilte Gen-Z-Gören in vermeintlich schwierigen Lebenslagen mit Impromptu Musik-Unterlegungen quasi unter die Arme greift und der Verzweiflung in akuten Lagen mehr Dramatik verleiht. Denn wenn der Freund erstmal das ganze Pesto allein aufgegessen hat, dann können bittere Tränen fließen und zarte Herzen bersten. Das Ganze ist schwer an Komik zu überbieten – und kann (Vorsicht!) eventuell süchtig machen.

Es gibt also viel zu besprechen über das Leben und den Beruf eines leidenschaftlichen Künstlers, der die moderne, mediale Welt ohne Vorbehalte umarmt und sich dadurch viele Türen in einem von außen betrachtet schwierigen Business geöffnet hat.