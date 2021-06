„Wie ist die Lage?“: Tjarks: „Verkehrspolitik ist nicht nur Fahrradfahren“

In wenigen Tagen ist Anjes Tjarks (40) genau ein Jahr als Senator für Verkehr und Mobilitätswende im Amt - ein guter Grund, die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen und zu bewerten.

Im „Wie ist die Lage?“-Podcast erzählt Anjes Tjarks, an welchen Projekten er bisher gearbeitet hat und welche noch kommen sollen. Dazu wirft er einen Blick zurück in seine Schulzeit (als Austauschschüler in einem evangelikalen US-Haushalt) und auf sein Studium (inklusive seines ersten Zusammentreffens mit dem Uni-Professor und späteren AfD-Mann Bernd Lucke) und erklärt, warum er in der U-Bahn meistens telefoniert.



Folge 248 (Mittwoch, 2. Juni) mit Anjes Tjarks (Grüne)

