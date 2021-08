„Wie ist die Lage?“: Stefanie Hempel: „Hamburg muss mehr für die Beatles tun“

Lars Meier ruft (fast) täglich gute Leude an. hfr Foto:

Für Stefanie Hempel ist die Corona-Zeit als hauptberufliche Musikerin extrem hart. Allein in den ersten zwei Monaten des ersten Lockdowns musste sie 60 Touren und Konzerte absagen. Darunter auch das erste große Beatles-Festival in Hamburg, das anlässlich des Hamburger Beatles-Jubiläums stattfinden sollte.

In unserem (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ spricht Stefanie Hempel über Livestreams in Corona-Zeiten, den Ersatz für das Beatles-Festival und darüber, warum in Hamburg viel mehr getan werden müsste zu Ehren der Band.

Folge 162 (Dienstag, 26.01.) mit Musikerin Stefanie Hempel

