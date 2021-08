Podcast „Das Ziel ist im Weg“: Andreas Loff: „Und manchmal kribbelt das Geisterbein“

Jede Woche trifft Andreas Loff in seinem Winnebago Wohnmobil auf Quereinsteiger, Querdenker & Quertreiber – und lädt sie ein zum Gespräch über Themen, für die sonst nur wenig Zeit bleibt. Der frühere Unternehmer, Berater und Musiker, der in seinem Leben selbst immer wieder sehr ungewöhnliche Wege gegangen ist und manchmal mit dem Rücken zur Wand stand, ergründet und zelebriert mit seinen Gästen die schönen und auch die weniger schönen Unwuchten des Lebens. Es wird viel gelacht, aber eben auch geweint, gefühlt – und manchmal getrunken. Diesmal mit Tom Belz.

#80 Tom Belz: „… und manchmal kribbelt das Geisterbein“

Tom Belz verlor in seiner Kindheit ein Bein. Trotzdem hat er nie seine Lebensfreude verloren. Andreas Loff Foto:

Eine Prise Inspiration und Lebenskraft gefällig? Dann hören Sie sich die Folge mit Tom Belz an. Der 33-Jährige lebt sein Leben auf einem Bein. Und was für ein Leben. Seitdem er wegen einer Krebserkrankung im Kindesalter auf das zweite Bein qua Amputation verzichten muss, stellt sich der Sportler, Musiker, Autor und Erzieher besonderen Herausforderungen des Lebens. Immer dann, wenn Zweibeinige denken “das kann der Einbeinige nicht”, legt Tom den Schalter um und beweist, dass Schubladendenken nichts anderes als eine kleine, dunkle Kiste ist. 2018 hat er den Kilimanjaro bestiegen. Im Gespräch ergründen wir, was Tom antreibt, wohin er will, an welchen Projekten er zurzeit arbeitet – und warum er, aus meiner Sicht, die mit Abstand beste Visitenkarte hat. Und vor allem lernen wir etwas über Haltung, die Akzeptanz von Schicksal und über Gestaltungsfreiheit gegenüber dem eigenen Leben.

#79 Atze Schröder: „Ich will Dir nicht die Penispumpe spoilern“

In der aktuellen Podcast-Folge ist Atze Schröder zu Gast. Andreas Loff Foto:

Die Serie geht weiter: Atze und Andreas streunen durch die Stadt. Dieses Mal haben sie sich durch das Sortiment des größten Sexshops Europas gekramt. Sie besprechen ihre ersten sexuellen Erfahrungen, elektrische Helferlein, Fetische, Pornos und Besuche im Swingerclub.

Über den Podcast und Andreas:

Instagram: @andreas.loff

Facebook: facebook.com/daszielistimweg/

Apple: tinyurl.com/yaj7sky6

Spotify: tinyurl.com/y92hn35w

Web: www.daszielistimweg.de